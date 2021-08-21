Apple перенесла открытие офиса на 2022 год

Компания перенесла дату возвращения в офис с октября на январь, однако этот план сейчас остается предварительным, сообщает Bloomberg. Apple написала сотрудникам, что подтвердит срок начала офисной работы за месяц до открытия.

Компания готовится к смешанному формату работы. Apple ожидает, что сотрудники будут посещать офис по меньшей мере три дня в неделю с возможностью два дня работать удаленно.

Предыдущие планы Apple — вернуть сотрудников на работу в офис в сентябре — встретили сопротивление со стороны сотрудников. Они утверждали, что их голоса не учитываются при принятии решений, а также требовали возможности работать удаленно полный рабочий день в течение недели.

В письме, адресованном Тиму Куку сотрудники отметили, что политика Apple в отношении формата работы вынудила некоторых сотрудников уволиться. «Без инклюзивности, которую дает гибкость, многие из нас чувствуют, что должны выбирать между сочетанием семьи, нашего благополучия и возможностей выполнять свою работу наилучшим образом — или быть частью Apple. Это решение, которое никто из нас не принимает легкомысленно, и многие вовсе бы предпочли не принимать его. Эти опасения в значительной степени побудили нас выступить за изменение этой политики», — говорится в письме.

The Verge отмечал, что подход Apple выглядит более консервативным на фоне решений других технологических компаний — как Twitter и Facebook, которые разрешили сотрудникам работать из дома в том числе после окончания ограничений пандемии.

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Фото: Christian Heinz / Shutterstock