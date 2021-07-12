Apple заключила контракт с продакшн-студией Александра Роднянского

Продакшн-студия кинопродюсера Александра Роднянского AR Content заключила контракт с Apple. Договор подразумевает, что все проекты студии Роднянский будет в первую очередь предлагать именно Apple.

О сделке пишет Variety. Контракт подразумевает право первого выбора Apple – Роднянский в первую очередь ей будет предлагать проекты своей студии. Сделка распространяется на русскоязычные и многоязычные шоу для Apple TV Plus, пишет Variety, действие которых происходит как в России, так и за ее пределами.

AR Content Александра Роднянского создана три года назад и располагается в Лос-Анджелесе. Apple больше всего привлекает его производственный опыт работы в России, сказал Роднянский в интервью изданию на Каннском кинофестивале.

«Apple чрезвычайно заинтересована в изучении возможностей в этой части мира. Это будет первая из мировых потоковых платформ, которая подпишет стратегическое партнерство с компанией с российскими корнями», – отметил Александр Роднянский.

Ранее Apple подписала похожие сделки с компаниями Ридли Скотта и Рона Ховарда.