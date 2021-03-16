С 1 апреля на новых устройствах Apple будет российский софт

Apple согласовала с Минцифры нюансы установки на свои устройства приложений от российских разработчиков, пишут «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленного источника в министерстве.

Софт появится в iPhone и iPad, купленных в России. При первом включении пользователю предложат установку приложений из утвержденного правительством списка. Можно будет убрать галочки рядом с ненужными приложениями и таким образом отказаться от их активации. В офисе Apple изданию подтвердили готовность к предстоящим изменениям.

Уточняется, что в списке будут браузеры, антивирусный и картографический софт, мессенджеры, почтовые агенты, агенты онлайн-кинотеатров, «Госуслуги», приложение платежной системы Mir Pay и другие продукты от «Яндекса», Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского», «Ростелекома», «Первого канала» и иных крупнейших интернет- и медиакомпаний.

Предустановка отечественного софта стала обязательной после поправок в закон «О защите прав потребителей». С 1 апреля 2021 года все продаваемые в России смартфоны, планшеты, компьютеры и смарттелевизоры должны быть с приложениями российских разработчиков.

Когда поправки только рассматривались, заговорили о смене бизнес-модели Apple в нашей стране, так как политика Apple не предполагала предустановку на утройства стороннего ПО. Некоторые эксперты и чиновники Минкомсвязи прогнозировали тогда уход Apple с рынка в России, пишет издание.

Сейчас ситуация такова, что Минцифры и Apple даже обсуждают добавление в App Store перспективных российских приложений.

«Министерство вовсе не заинтересовано в том, чтобы популярные программы, включенные в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение. Если на рынке появляются интересные пользователям альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки», — приводит издание цитату одного из своих источников в ведомстве.

Ранее стало известно, что российские власти планируют обязать производителей гаджетов с 1 июля 2021 года предустанавливать в загруженный браузер по умолчанию отечественный поисковик. Какой именно — пока не сообщается, но не исключено, что речь идет о «Яндексе».

Фото: H_Ko / Shutterstock