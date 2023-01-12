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Apple планирует разработать свой первый MacBook с сенсорным дисплеем

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Apple рассматривает возможность запустить свой первый ноутбук с сенсорным экраном в 2025 году в рамках крупного обновления MacBook Pro. Компания на протяжении нескольких лет заявляла, что лэптопы с сенсорным экраном хуже с точки зрения эргономики.

Apple планирует разработать свой первый MacBook с сенсорным дисплеем

Первый дизайн будет включать в себя трекпад и клавиатуру, а также сенсорный экран, передает телеканал CNBC.

С 2024 компания намерена использовать собственные дисплеи для мобильных устройств. Позднее Apple расширит линейку собственных дисплеев, в том числе, для смартфонов iPhone.

В ноябре 2022 года Apple в очередной раз признали самым дорогим брендом в мире. Его стоимость оценили в $482,2 млрд, с прошлого года он подорожал на 18%. Ближайшего конкурента Apple обогнал с большим отрывом бренд Microsoft, который оценили в $278,3 млрд.

Бренды еще не дорожали так быстро, как в прошлом году — общая стоимость брендов из рейтинга выросла на 16% и составила рекордные $3,1 трлн.

Фото на обложке: Farknot Architect / Shutterstock

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