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Apple сдает позиции: Xiaomi стала второй в мире по продажам смартфонов

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Дарья Гетманова
Дарья Гетманова

Редактор новостей

Дарья Гетманова

Китайский производитель электроники Xiaomi с 17% продаж оставил позади американский Apple, чья доля составила 14%, и стал вторым в мире по поставкам смартфонов. Об этом сообщает исследовательская компания Canalys.

Apple сдает позиции: Xiaomi стала второй в мире по продажам смартфонов

По словам руководителя отдела исследований Canalys Бэна Стэнсона, Xiaomi быстро расширяет свой бизнес за рубежом. Так, объем поставок компании в Латинскую Америку вырос более чем на 300%, в Африку — на 150%, а в Западную Европу — на 50%.

При этом, как отметил эксперт, средние устанавливаемые цены Xiaomi на 40% ниже, чем у Samsung, и на 75% — чем у Apple. Бэн Стэнсон полагает, что поэтому приоритет компании в этом году — наращивание продаж дорогих устройств, среди которых, например, — Mi 11 Ultra. 

Как отмечает Bloomberg, второй квартал текущего года очень спокойный для Apple и Samsung, поскольку обе компании готовятся к запуску новых моделей. Так, Apple заказал в этом году у поставщиков 90 миллионов iPhone нового поколения, что гораздо больше, чем в 2020.

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 Фото:fotodrobik/Shutterstock

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