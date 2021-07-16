Apple сдает позиции: Xiaomi стала второй в мире по продажам смартфонов

Китайский производитель электроники Xiaomi с 17% продаж оставил позади американский Apple, чья доля составила 14%, и стал вторым в мире по поставкам смартфонов. Об этом сообщает исследовательская компания Canalys.
По словам руководителя отдела исследований Canalys Бэна Стэнсона, Xiaomi быстро расширяет свой бизнес за рубежом. Так, объем поставок компании в Латинскую Америку вырос более чем на 300%, в Африку — на 150%, а в Западную Европу — на 50%.
При этом, как отметил эксперт, средние устанавливаемые цены Xiaomi на 40% ниже, чем у Samsung, и на 75% — чем у Apple. Бэн Стэнсон полагает, что поэтому приоритет компании в этом году — наращивание продаж дорогих устройств, среди которых, например, — Mi 11 Ultra.
Как отмечает Bloomberg, второй квартал текущего года очень спокойный для Apple и Samsung, поскольку обе компании готовятся к запуску новых моделей. Так, Apple заказал в этом году у поставщиков 90 миллионов iPhone нового поколения, что гораздо больше, чем в 2020.
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