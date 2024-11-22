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Apple готовит улучшенную Siri для конкуренции с ChatGPT — Bloomberg

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Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Редактор новостного блока

Богдан Музыченко

Apple разрабатывает улучшенную версию своего голосового помощника Siri, чтобы он мог конкурировать с чат-ботом ChatGPT от OpenAI, в том числе с помощью функции диалога. Об этом сообщили осведомленные источники Bloomberg.

Apple готовит улучшенную Siri для конкуренции с ChatGPT — Bloomberg
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По их словам, поддержка диалогового режима в Siri станет возможна благодаря использованию более продвинутых больших языковых моделей. Кроме того, голосовой помощник Apple сможет быстрее обрабатывать более сложные запросы.

Новый сервис получил рабочее название LLM Siri и в будущем будет добавлен в искусственный интеллект Apple Intelligence. Сейчас Apple тестирует улучшенную версию Siri на iPhone, iPad и Mac в качестве отдельного приложения, но в конечном счете эта технология заменит нынешний интерфейс Siri, заявили собеседники.

Они отметили, что в компании планируют объявить об обновлении голосового помощника в 2025 году в рамках предстоящих обновлений iOS 19 и macOS 16. По информации агентства, для пользователей улучшенная версия Siri станет доступна только весной 2026 года, однако сроки могут измениться. 

Пока Apple работает над новым голосовым помощником, в декабре 2024 года компания добавит ChatGPT в Apple Intelligence. Идея улучшенной версии Siri состоит в том, чтобы дать пользователям более широкие возможности использования ИИ, при этом подчеркнув, что их данные не попадут к другим компаниям, уточнил Bloomberg. 

Ранее Apple интегрировала ChatGPT в бета-версию iOS 18.2. В большинстве случаев нейросеть от OpenAI для пользователей бесплатна, однако за некоторые функции надо заплатить.

Фото на обложке: Below the Sky / Shutterstock

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