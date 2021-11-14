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Apple получила патент на внешнюю вспышку для устройств

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) выдало Apple патент на подключение внешней вспышки к устройствам по проводному и беспроводному интерфейсу. Патент получил название «Accessory strobe interface».

Apple получила патент на внешнюю вспышку для устройств

По задумке дополнительная вспышка должна срабатывать одновременно со встроенной вспышкой. Для синхронизации может использоваться управляющий сигнал, выдаваемый основным устройством, в котором содержатся данные о состоянии внешней и внутренней вспышек.

Проводное подключение
Проводное подключение. Фото: Patently Apple
Беспроводное подключение
Беспроводное подключение. Фото: Patently Apple

В документе указывается, что управляющий сигнал может подаваться в виде выходного сигнала с одного контакта для вывода данных в порту, который используется для зарядки и связи. Сигнал может состоять из разделенных во времени импульсов, позволяющих передавать состояние встроенной и внешней вспышки.

В Apple отмечают, что внешняя вспышка может быть использована не только для iPhone, но и для других продуктов компании — MacBook и iPad.

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Фото на обложке: Anton_Ivanov / Shutterstock

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