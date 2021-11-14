Apple получила патент на внешнюю вспышку для устройств

Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) выдало Apple патент на подключение внешней вспышки к устройствам по проводному и беспроводному интерфейсу. Патент получил название «Accessory strobe interface».
По задумке дополнительная вспышка должна срабатывать одновременно со встроенной вспышкой. Для синхронизации может использоваться управляющий сигнал, выдаваемый основным устройством, в котором содержатся данные о состоянии внешней и внутренней вспышек.
В документе указывается, что управляющий сигнал может подаваться в виде выходного сигнала с одного контакта для вывода данных в порту, который используется для зарядки и связи. Сигнал может состоять из разделенных во времени импульсов, позволяющих передавать состояние встроенной и внешней вспышки.
В Apple отмечают, что внешняя вспышка может быть использована не только для iPhone, но и для других продуктов компании — MacBook и iPad.
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