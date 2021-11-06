Apple наняла бывшего специалиста Tesla по беспилотным электромобилям

В один из самых загадочных отделов Apple нанят бывший инженер производителя электромобилей Tesla. Это не первый сотрудник Tesla, который перешел в Apple в последнее время.

Apple наняла бывшего инженера Tesla Кристофера Мура, чей отдел работал над автопилотом для электромобилей, сообщает Reuters со ссылкой на Bloomberg.

Мур будет работать под руководством Стюарта Бауэрса, который два года года также перешел в компанию из Tesla.

Сама Apple официально никогда не анонсировала подготовку к выпуску собственных беспилотных электромобилей, даже существование соответствующего отдела не было подтверждено.

Тем не менее, ранее СМИ выяснили, что компания готовит запуск серийного произодства электромобилей с автопилотом уже в 2024 году.

Пока что проект, судя по сообщениям источников, называется Project Titan («Проект Титан»).

Apple неоднократно сталкивалась с проблемами в пути на рынок электромобилей.

В феврале, например, стало известно, что компания приостановила переговоры о совместном производстве беспилотного электромобиля с Kia и Hyundai.

А совсем недавно появилась информация, что Apple не удалось договориться с китайскими производителями аккумуляторов для своего проекта.

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Фото: StreetVJ/Shutterstock