Apple попросила открыть новые частоты для UWB в России

В России может появиться технология Ultra WideBand, которая позволяет быстро передавать данные между мобильными устройствами и искать потерянные вещи, пересылать в цифровом виде ключи от квартир и машин между пользователями.

На следующей неделе госкомиссия по радиочастотам рассмотрит заявку российского подразделения Apple о повышении допустимой мощности радиоэлектронных устройств в диапазоне 6 ГГц, сообщили «Известия».

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков сомневается, что легализация UWB в России тут же приведет к росту спроса на «яблочные» смартфоны — продуктов и приложений, использующих эту технологию, интересных массовому рынку, пока нет. Но открытие доступа к частотам для этой технологии — хороший задел на будущее, отметил он.

Компания пытается получить частоты на UWB в России начиная с 2019 года, но комиссия отказала ей из-за работы на этих частотах радиолокаторов.

Осенью прошлого года «Интерфакс» писал, что замглавы Минцифры России Олег Иванов сообщил, что Apple получила лицензию на тестирование UWB, тогда она еще не выпускала маячки AirTag.

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