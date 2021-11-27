Ведущий разработчик аккумуляторов Apple ушел в Volkswagen

Бывший глава отдела разработки аккумуляторов Apple Сун Хо Ан теперь работает на Volkswagen. Это уже второй топ-менеджер Apple, покинувший этой осенью компанию ради должности в автомобильном концерне.

Сун Хо Ан, руководивший в Apple разработкой аккумуляторов, перешел к производителю автомобилей Volkswagen, где будет контролировать создание батарей для электромобилей, сообщает Reuters.

Уточняется, что это уже второй топ-менеджер, покинувший Apple осенью — в сентябре из компании ушел Даг Филд, координировавший ее собственный проект электромобиля. Теперь Филд работает в Ford.

В Apple Ан устроился в декабре 2018 года, до этого он три года занимал должность вице-президента Samsung SDI.

Впрочем, не так давно Apple наняла Кристофера Мура, специалиста по беспилотным электромобилям и бывшего инженера Tesla.

Официально Apple не анонсировала подготовку к выпуску собственных беспилотных электромобилей, даже не подтвердила существование соответствующего отдела.

Но, по данным СМИ, серийное произодство электромобилей Apple запланировано на 2024 год.

Компания неоднократно сталкивалась с проблемами в пути на рынок электромобилей.

В феврале, например, стало известно, что она приостановила переговоры о совместном производстве беспилотного электромобиля с Kia и Hyundai, а совсем недавно появилась информация, что Apple не удалось договориться с китайскими производителями аккумуляторов для своего проекта.

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Фото: Davidepj/Shutterstock