Ведущий разработчик аккумуляторов Apple ушел в Volkswagen

Бывший глава отдела разработки аккумуляторов Apple Сун Хо Ан теперь работает на Volkswagen. Это уже второй топ-менеджер Apple, покинувший этой осенью компанию ради должности в автомобильном концерне.
Сун Хо Ан, руководивший в Apple разработкой аккумуляторов, перешел к производителю автомобилей Volkswagen, где будет контролировать создание батарей для электромобилей, сообщает Reuters.
Уточняется, что это уже второй топ-менеджер, покинувший Apple осенью — в сентябре из компании ушел Даг Филд, координировавший ее собственный проект электромобиля. Теперь Филд работает в Ford.
В Apple Ан устроился в декабре 2018 года, до этого он три года занимал должность вице-президента Samsung SDI.
Впрочем, не так давно Apple наняла Кристофера Мура, специалиста по беспилотным электромобилям и бывшего инженера Tesla.
Официально Apple не анонсировала подготовку к выпуску собственных беспилотных электромобилей, даже не подтвердила существование соответствующего отдела.
Но, по данным СМИ, серийное произодство электромобилей Apple запланировано на 2024 год.
Компания неоднократно сталкивалась с проблемами в пути на рынок электромобилей.
В феврале, например, стало известно, что она приостановила переговоры о совместном производстве беспилотного электромобиля с Kia и Hyundai, а совсем недавно появилась информация, что Apple не удалось договориться с китайскими производителями аккумуляторов для своего проекта.
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Фото: Davidepj/Shutterstock
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