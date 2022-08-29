Apple определилась с названием для VR-гарнитуры

Apple, похоже, определилась с названием VR-гарнитуры, которую должна представить в следующем году. Компания подала заявки на регистрацию нескольких товарных знаков со словом Reality – так будет называться гарнитура, пишет Bloomberg.
Заявки поданы сразу в нескольких странах, в том числе Великобритании, США, Канаде, Уругвае, Австралии. Документы поданы от имени оффшорных организаций, через которые Apple и ранее зарегистрировала товарные знаки.
Бренд Reality может быть использован в качестве названия для VR-гарнитуры от Apple, уточнил Bloomberg. Ранее Apple подала заявку на регистрацию RealityOS, которая, возможно, будет операционной системой для управления гарнитурой. Последние заявки включают знаки Reality One, Reality Pro и Reality Processor.
Apple представит гарнитуру не ранее 2023 года, отмечает издание, поскольку у компании возникли проблемы с ее разработкой.
Фото на обложке: hilalabdullah /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что делать после отключения Bloomberg и возможно ли здесь импортозамещение?
- 2 Россия — в топе-15 самых несчастных стран мира
- 3 Часы и кошельки не нужны: топ трендов мобильной разработки в 2022 году
- 4 Apple и рынок маркетинга: как по бизнесу ударят ограничения IDFA
- 5 TechTrends-дайджест: ИИ-генераторы «фейкньюс», графика игр нового поколения, «умная» модерация в Tinder
ВОЗМОЖНОСТИ
31 августа 2022
31 августа 2022
31 августа 2022
31 августа 2022
31 августа 2022