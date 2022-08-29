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Apple определилась с названием для VR-гарнитуры

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Apple, похоже, определилась с названием VR-гарнитуры, которую должна представить в следующем году. Компания подала заявки на регистрацию нескольких товарных знаков со словом Reality – так будет называться гарнитура, пишет Bloomberg.

Apple определилась с названием для VR-гарнитуры

Заявки поданы сразу в нескольких странах, в том числе Великобритании, США, Канаде, Уругвае, Австралии. Документы поданы от имени оффшорных организаций, через которые Apple и ранее зарегистрировала товарные знаки.

Бренд Reality может быть использован в качестве названия для VR-гарнитуры от Apple, уточнил Bloomberg. Ранее Apple подала заявку на регистрацию RealityOS, которая, возможно, будет операционной системой для управления гарнитурой. Последние заявки включают знаки Reality One, Reality Pro и Reality Processor.

Apple представит гарнитуру не ранее 2023 года, отмечает издание, поскольку у компании возникли проблемы с ее разработкой.

Фото на обложке: hilalabdullah / Shutterstock

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