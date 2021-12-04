Apple решила оспорить предупреждение ФАС насчет альтернативных способов оплаты в приложениях

Apple Inc. подала иск к Федеральной антимонопольной службе. 1 декабря было подано заявлении о признании ненормативных правовых актов недействительными, 2 декабря компания подала ходатайство о приобщении дополнительных документов.
Это следует из картотеки дел Арбитражного суда Москвы. С чем связан иск и чего добивается американская компания, в карточке дела не указано. Как рассказали Forbes в пресс-службе ФАС, Apple оспаривает предупреждение, которое служба выдала ей в конце августа.
В конце августа ФАС обвинила Apple в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS, навязывании невыгодных условий разработчикам и запрете информирования пользователей о наличии альтернативных способов оплаты в приложениях.
Американских техгигант никак не отреагировал на предупреждение, из-за чего регулятор в конце октября возбудил дело в отношении Apple. Если компанию признают нарушившей «Закон о защите конкуренции», ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке.
Apple уже подавала в суд на ФАС в мае этого года, чтобы оспорить оборотный штраф за злоупотребление доминирующим положением на рынке приложений в размере $12 млн.
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