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Apple под угрозой штрафа согласилась добавить внешние способы оплаты в App Store в Нидерландах

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Корпорация Apple исполнит предписание Управления по делам потребителей и рынков Нидерландов (ACM) внести изменения в платежную политику App Store. Компания добавит возможность использования сторонних способов оплаты в приложениях знакомств, таких как Tinder.

Apple под угрозой штрафа согласилась добавить внешние способы оплаты в App Store в Нидерландах

Как сообщает Reuters, Apple заявила в блоге своих разработчиков, что представит два новых дополнительных способа оплаты, «применимых исключительно к приложениям для знакомств в App Store в Нидерландах».

Компания отметила, что не сможет обеспечить безопасность и возможность возврата платежей, которые происходят за пределами ее систем, поскольку она «не будет знать о них напрямую». Кроме того, «яблочная» корпорация планирует обжаловать решение ACM.

Антимонопольный регулятор Нидерландов начал расследование в отношении злоупотребления Apple доминирующим положением на рынке в 2019 году, однако его масштабы пришлось сузить и сосредоточиться на рынке приложений знакомств. 

24 декабря 2021 года ACM признала американскую компанию виновной в нарушении антимонопольного законодательства и обязала внести изменения в платежную политику до 15 января 2022 года под угрозой штрафа до €50 млн.

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Фото: pio3 / Shutterstock

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