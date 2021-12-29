Apple вынужденно выплатила инженерам бонусы в $50-180 тыс. из-за конкуренции с Meta

Apple выдала инженерам бонусы в виде пакетов акций стоимостью от $50 тыс. до $180 тыс., чтобы остановить утечку кадров в Meta Platforms, где идет активная работа над созданием собственной метавселенной.

Бонусы оказались внеплановыми, их получили от 10% до 20% инженеров. Акции будут переданы сотрудникам в течение четырех лет. О выплатах сообщило агентство Bloomberg.

Meta Platforms за последние несколько месяцев наняла 100 инженеров из подразделений Apple по разработке дополненной реальности, искусственного интеллекта, программного и аппаратного обеспечения.

29 декабря правление «Сбера» впервые одобрило выплату ключевым сотрудникам части премий в виде акций. Бонусы получат 1000 человек. По словам президента Сбербанка Германа Грефа, это поможет экосистеме сохранить таланты.

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Фото на обложке: Unsplash