Арбитражный суд Москвы взыскал с Google 10 млрд рублей. Заявление о взыскании в суд подал конкурсный управляющий ООО «Гугл» — обанкротившегося дочернего предприятия американской Google International LLC.

Суд взыскал с американской Google International LLC 10 млрд рублей в пользу конкурсной массы ООО «Гугл». Об этом пишет «Прайм».

Деньги были взысканы по заявлению конкурсного управляющего ООО «Гугл». Это дочернее предприятие Google, которое признали банкротом в октябре 2023 года.

Сделки перечисления дивидендов российской «дочкой» Google в размере 9,5 млрд рублей, а также перечисления налогов на эти дивиденды в бюджет (500 млн рублей) были признаны незаконными.

В апреле 2024 года было принято решение продлить процедуру банкротства ООО «Гугл». Следующий отчет конкурсного управляющего Валерия Таляровского должен состояться в октябре 2024 года.

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