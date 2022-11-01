Глобальный сбой в WhatsApp привел к росту суточной аудитории Telegram до 50 млн пользователей

Глобальный сбой в работе WhatsApp привел к росту суточной аудитории Telegram в России до 50 млн пользователей. В день сбоя – 25 октября, показатель аудитории превысил эту отметку впервые с октября 2021 года.

Рост среднесуточной аудитории Telegram в день сбоя в работе WhatsApp до показателя свыше 50 млн пользователей заметили в Mediascope. Там уточнили, что затруднительно выяснить, был ли этот показатель наибольшим за все время наблюдений, поскольку исторические данные несравнимы из-за совершенствования технологий оценки.

В период с 1 по 25 октября среднесуточная аудитория Telegram выросла до 46,7 млн пользователей по сравнению с 43,8 млн за период с 1 по 25 сентября. Аудитория WhatsApp за анализируемые периоды снизилась с 73,7 млн до 73,5 млн пользователей.

Глобальный сбой в работе мессенджера WhatsApp случился 25 октября, из-за чего он не функционировал в течение двух часов. Владелец WhatsApp (Meta Platforms, деятельность которой признана экстремистской на территории РФ) не назвал причину сбоя.

Фото на обложке: AlexandraPopova / Shutterstock