Банки России впервые выдадут автокредиты на сумму более 1 трлн рублей

В этом году в России выдадут рекордное количество автокредитов. Сумма, по прогнозам аналитиков ВТБ, впервые превысит 1 трлн рублей. На рост в основном повлияло подорожание автомобилей, но в 2022 году это может сыграть против рынка.

В январе-октябре автокредитов выдали на 924 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом спрос на покупку автомобиля остается высоким, несмотря на подорожание машин, сообщил РБК.

Заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин прогнозирует, что уровень в 1 трлн рублей может быть достигнут по итогам 11 месяцев, а годовая выдача составит 1,1–1,2 трлн рублей. Рекордного результата по автокредитованию ожидают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и бюро «Эквифакс».

Эксперты назвали драйверами роста автокредитования — дефицит автомобилей и рост цен на них. Дефицит автомобилей, рост цен и повышенный спрос сохранятся и в 2022 году, поэтому автокредитование продолжит расти, отметил председатель правления РГС-Банка Алексей Токарев.

Он считает, что объем выдач автокредитов в следующем году на 10–15% превзойдет рекорд этого года, а вот количество новых ссуд может немного сократиться.

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