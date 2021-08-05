Метапоисковик авиабилетов Aviasales привлек $43 млн на фоне рекордного падения авиаперевозок. Инвестиции компания получила в ходе второго в своей истории раунда финансирования от фондов «Эльбрус Капитал» и iTech Capital.

Во сколько была оценена компания и размер доли, которую получили участники раунда, не раскрывается, пишет РБК со ссылкой на сообщение Aviasales.

Первый раунд по привлечению финансирования компания провела в феврале 2014 года. Тогда она привлекла $10 млн от iTech Capital. Представители сторон тогда сообщали, что инвестор получил менее 30% компании. По оценке Forbes, стоимость Aviasales в 2020 году составляла $174 млн, сервис занимал 26 место среди самых дорогих компаний Рунета, а в 2019-м — $196 млн (11 место).

Представитель компании отметил, что в составе ее акционеров по-прежнему: семья основателя Константина Калинова, команда менеджмента, а также фонды iTech Capital и «Эльбрус Капитал».

Aviasales основана в 2007 году. Помимо России имеет представителей в Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Азербайджане, Узбекистане и на Украине.

По собственной оценке, ежемесячная активная аудитория (MAU) сервиса составляет 15 млн пользователей, основная часть из которых — пользователи из России, стран СНГ, Центральной Азии и Восточной Европы. В 2020 году компании удалось вдвое увеличить долю на рынке поисковых сервисов, в том числе за счет рекламы и нового сервиса «Авиасейлс для бизнеса» — по организации командировок.

По данным СПАРК, выручка ООО «Авиасейлс Медиа» в 2020 году составила 275,9 млн рублей (на 9% ниже, чем в 2019 году), чистый убыток — 15,8 млн рублей против чистой прибыли годом ранее в размере 8,8 млн рублей.

Туристическая индустрия считается одной из тех, кто наиболее сильно пострадал из-за пандемии. ООН оценивала глобальный ущерб для нее в 2020 году в $935 млрд. Общее число инвестиций в стартапы на российском рынке в прошлом году выросло на 14% по сравнению с предыдущим годом, до 281, но их объем снизился на 19%, до $702,9 млн, говорилось в исследовании компании Dsight. Основное внимание инвесторов привлекали стартапы, работающие в сферах образования, здравоохранения, e-commerce, СМИ и развлечений и др.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!