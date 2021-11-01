Aviasales запустил сервис по оперативной оценке пассажиропотока для авиакомпаний

Подписчики сервиса аналитики Aviastats от Aviasales получили доступ к данным о пассажиропотоке, сообщила пресс-служба компании. В отчётах появилась информация о количестве перевезённых пассажиров по тому или иному маршруту с привязкой к конкретным перевозчикам.
По данным самой компании, 17% билетов в России продаётся через Aviasales .
«Такой объём данных и их дополнительная валидация позволяют моделировать пассажиропоток в реальном времени. В индустрии привыкли получать такую статистику через месяц или позже, в то время как в Aviastats данные о том, что было накануне, доступны подписчикам сервиса уже сегодня», — сообщил вице-президент по управлению доходами Aviasales Ярослав Котышов.
Он также добавил, что компания планирует запустить инструмент прогнозирования пассажиропотока.
Отчёт структурирован таким образом, что подписчикам Aviastats доступны данные о долях перевозчиков на определённом направлении и их среднем чеке. Статистика постоянно обновляется и позволяет также оценить ёмкость рынка и спрос в моменте.
Предполагается, что данные Aviastats позволят аэропортам, авиакомпаниям, туристическим офисам, производителям и лизингодателям самолётов эффективнее планировать маршруты и управлять доходностью.
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Фото на обложке: Dabarti CGI /
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