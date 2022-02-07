В подразделении «Авито» сменился управляющий директор

«Авито» провела уже второе за неделю кадровое изменение в составе топ-менеджеров. 1 февраля наняла управленца из Amazon, а сегодня объявила о назначении нового управляющего директора «Авито Недвижимости».

О назначении Анджея Олейника на должность главы «Авито Недвижимости» RB сообщил представитель «Авито».

Под руководством Олейника «Авито Недвижимость» будет проводить стратегическое масштабирование бизнеса, приоритетом которого является цифровизация и расширение сервисов и предложений для сегмента недвижимости, сообщил представитель компании.

С 2021 года Анджей Олейник работал в «Авито» в качестве члена консультативного совета. Начал карьеру в сфере венчурного капитала и инвестиций, является членом совета директоров в нескольких стартапах.

«Авито Недвижимость» планирует расширить штат направления на 355, в том числе нанять более 900 разработчиков для совершенствования продукта и запуска новых сервисов.

2 февраля стало известно, что «Авито» наняла топ-менеджера Amazon для развития бизнеса доставки и платежей. Директор по транзакционному бизнесу компании стал Хартмут Финк.

В июне прошлого года «Авито Недвижимость» сообщила о планах по маркировке порядочных риэлторов. Таких партнеров отберут по 6 критериям, среди которых, например, соответствие фотографий жилья реальности.

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