АвтоВАЗ представил обновлённую Lada Niva Legend: модель оснастили подушкой безопасности — впервые за 50 лет

АвтоВАЗ раскрыл подробности масштабной модернизации Lada Niva Legend, серийное производство которой начнётся уже 20 июля. Как сообщают «Известия», внедорожник оборудован новым двигателем объёмом 1,8 литра и впервые почти за 50 лет — фронтальной подушкой безопасности. Кроме того, инженеры переработали подвеску, трансмиссию, тормоза и кузов.

Новый двигатель стал мощнее и экономичнее

По данным АвтоВАЗа, в модернизированной Lada Niva Legend заменили более 350деталей, около 70 из которых связаны с обновлением силового агрегата.

Так, под капотом внедорожника установлен 8-клапанный двигатель объёмом 1,8 литра мощностью 90 л.с. — раньше в машину устанавливался 1,7-литровый мотор. В компании заявляют, чтосредний расход топлива снизился почти на литр — до 9 л на 100 км.

Также инженеры модернизировали трансмиссию — изменили форму зубьев шестеренок, которые теперь изготовлены из более прочных материалов. Кроме того, новые крепления получили мотор, коробка передач и раздаточная коробка — это позволило снизить уровень вибраций и шума.

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У внедорожника впервые за 50 лет появилась подушка безопасности

Одним из главных изменений стала фронтальная подушка безопасности для водителя, которой у Lada Niva Legend в предыдущие почти 50 лет не было. Это стало возможным благодаря новому рулевому механизму. Кроме того, водитель теперь может регулировать положение руля.

Также АвтоВАЗ усилил кузов в передней части и местах крепления трансмиссии и раздаточной коробки, а часть наружных кузовных элементов изготовил из стали с двусторонней оцинковкой.

Кроме того, обновлённая модель получила переработанную переднюю подвеску, вентилируемые тормозные диски, более удобное расположение рычага коробки передач и единый ключ для дверей и замка зажигания.

Серийное производство обновлённой Lada Niva Legend начнётся на заводе в Тольятти 20 июля. Продажи автомобиля планируют начать до конца лета. Тогда же компания раскроет цены.