АвтоВАЗ представил обновлённую Lada Niva Legend: модель оснастили подушкой безопасности — впервые за 50 лет

АвтоВАЗ представил обновлённую Lada Niva Legend: модель оснастили подушкой безопасности — впервые за 50 летПроизводство модернизированной версии начнётся уже 20 июля
АвтоВАЗ раскрыл подробности масштабной модернизации Lada Niva Legend, серийное производство которой начнётся уже 20 июля. Как сообщают «Известия», внедорожник оборудован новым двигателем объёмом 1,8 литра и впервые почти за 50 лет — фронтальной подушкой безопасности. Кроме того, инженеры переработали подвеску, трансмиссию, тормоза и кузов.
Новый двигатель стал мощнее и экономичнее
По данным АвтоВАЗа, в модернизированной Lada Niva Legend заменили более 350деталей, около 70 из которых связаны с обновлением силового агрегата.
Так, под капотом внедорожника установлен 8-клапанный двигатель объёмом 1,8 литра мощностью 90 л.с. — раньше в машину устанавливался 1,7-литровый мотор. В компании заявляют, чтосредний расход топлива снизился почти на литр — до 9 л на 100 км.
Также инженеры модернизировали трансмиссию — изменили форму зубьев шестеренок, которые теперь изготовлены из более прочных материалов. Кроме того, новые крепления получили мотор, коробка передач и раздаточная коробка — это позволило снизить уровень вибраций и шума.
У внедорожника впервые за 50 лет появилась подушка безопасности
Одним из главных изменений стала фронтальная подушка безопасности для водителя, которой у Lada Niva Legend в предыдущие почти 50 лет не было. Это стало возможным благодаря новому рулевому механизму. Кроме того, водитель теперь может регулировать положение руля.
Также АвтоВАЗ усилил кузов в передней части и местах крепления трансмиссии и раздаточной коробки, а часть наружных кузовных элементов изготовил из стали с двусторонней оцинковкой.
Кроме того, обновлённая модель получила переработанную переднюю подвеску, вентилируемые тормозные диски, более удобное расположение рычага коробки передач и единый ключ для дверей и замка зажигания.
Серийное производство обновлённой Lada Niva Legend начнётся на заводе в Тольятти 20 июля. Продажи автомобиля планируют начать до конца лета. Тогда же компания раскроет цены.