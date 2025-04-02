Аяз Шабутдинов признал вину по уголовному делу о мошенничестве
Блогер и предприниматель Аяз Шабутдинов признал вину по уголовному делу о мошенничестве, сообщил ТАСС его адвокат Калой Ахильгов. Об этом Шабутдинов также написал в своем Telegram-канале.
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Ахильгов добавил, что блогер планирует возместить причиненный им ущерб. «Он принял непростое, но смелое решение: признать вину и возместить ущерб. Большинство потерпевших уже получили или получают компенсации, и мы надеемся, что суд учтет его искреннее раскаяние и благородный поступок», — сказал защитник.
Шабутдинов написал, что «признает свою вину, раскаивается и готов упорно работать над восстановлением доверия». По словам предпринимателя, последние 1,5 года стали для него «временем глубоких размышлений и переоценки ценностей».
- Шабутдинов был арестован в ноябре 2023 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере, блогер до сих пор находится под стражей. ТАСС пишет, что 3 апреля 2025 года Пресненский районный суд Москвы приступит к рассмотрению дела, ущерб по которому превышает 57 млн рублей. Шабутдинову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.
- В начале февраля прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Шабутдинова. По версии ведомства, предприниматель создал организованную преступную группу, участники которой «с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной кампании» продавали клиентам «якобы образовательные программы, курсы, тренинги и вебинары».
Фото на обложке: Аяз Шабутдинов / Соцсети
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