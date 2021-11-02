Китайский IT-гигант Baidu подал заявку на товарный знак metaapp

Китайская технологическая компания Baidu подала заявку на регистрацию товарного знака metaapp после того, как неделей ранее американская корпорация Facebook объявила о своем переименовании в Meta.

Как следует из данных китайской онлайн-платформы по поиску корпоративной информации Tianyancha, 29 октября 2021 года Baidu Online Network Technology Beijing Limited Company подала заявку на регистрацию товарного знака metaapp, сообщило агентство «Прайм».

Международная классификация заявки включает услуги, касающиеся веб-сайтов, а также научные инструменты. На данный момент заявка находится на стадии рассмотрения.

Facebook 28 октября 2021 года объявила о переименовании компании в Meta. По словам ее основателя Марка Цукерберга, новый бренд делает акцент на «метавселенной», где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. При этом названия сервисов (включая соцсеть Facebook, Instagram, WhatsApp и других) не будут изменены.

1 ноября 2021 года стало известно, что еще в августе небольшая компания из Аризоны Meta PC, торгующая компьютерной техникой, подала американскому регулятору заявку на официальную регистрацию торговой марки Meta. В компании утверждают, что используют обозначение Meta c 2020 года. Владельцы Meta PC заявили, что готовы продать Цукербергу право на название Meta за $20 млн.

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