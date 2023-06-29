Банки попросили ввести для них льготные тарифы на SMS

Ассоциация банков России обратилась к правительству с просьбой ввести льготные тарифы на SMS для банков, попавших под санкции. После удаления приложений кредитных организаций из App Store и Google Play некоторым клиентам стали недоступны Push-уведомления. Таким клиентам приходится отправлять сообщения.
Стоимость одного SMS варьируется от 0,7 рублей до 1,5 рублей. При этом с 2022 года ряд мобильных операторов уже повышал стоимость SMS четыре раза. В итоге расходы на отправку сообщений исчисляются десятками миллиардов рублей, утверждают банкиры, передает «Коммерсантъ».
Банкиры уже обращались с подобной просьбой к властям. Прошлой весной они просили рассмотреть возможность снизить стоимость сообщений на уровне 0,5–1 рублей. Аргументировалась просьба санкционным давлением и ростом расходов на миллиарды рублей.
По словам экспертов, для небольших банков стоимость СМС может быть выше. По словам коммерческого директора Safetech Дарьи Верестниковой, такие SMS обходятся банкам в зависимости от оператора и размера банка от 0,7 рублей до 4 рублей за сообщение, при этом даже у не очень большой кредитной организации ежедневное их количество исчисляется сотнями тысяч.
Фото на обложке: Unsplash
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