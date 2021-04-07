«Белые» доходы блогеров от рекламы в Instagram и YouTube превысили за год 11 млрд рублей

Отечественные блогеры за 2020 год на рекламе в Instagram и YouTube заработали свыше 11 млрд рублей. И это только легальная часть доходов, сообщил РБК со ссылкой на данные российского офиса международной ассоциации The Interactive Advertising Bureau (IAB).

Выгоднее заниматься продвижением товаров и услуг в Instagram, в нем блогеры заработали за прошлый год 7 млрд рублей, это на 69% больше, чем в 2019 году. Наиболее востребована была реклама из категорий «мода», «красота», «дом и интерьер», уточняет издание.

В YouTube чаще рекламировались товары из категорий «игры», «e-commerce», «еда и напитки», «электроника». На этой платформе за год блогеры получили 4,1 млрд рублей, это на 55% больше год к году.

Доля других социальных медиа на российском рекламном рынке крайне мала, говорится в исследовании IAB.

Между тем «серые» заработки блогеров могут превысить «белый» доход, полагают эксперты. Так, сооснователь агентства Insense Александр Федоренко, мнение которого приводит издание, считает, что даже сами площадки, на которых блогеры размещают контент с рекламными интеграциями, не знают, сколько зарабатывают эти авторы.

Сложности при оценке доходов создает и отсутствие общепринятого размера комиссии, которую агентства-посредники берут с рекламодателей за размещение у блогеров, основатель агентства WhoIsBlogger Лев Грунин.

Ранее стало известно, что Google планирует обязать блогеров, в том числе российских, платить налоги с рекламы на YouTube. Компания может начать удерживать подоходный налог в пользу США уже в июне 2021 года. Также в Минцифры предложили ввести оплату НДФЛ для иностранных компаний за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе.

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Фото: BAZA Production / Shutterstock