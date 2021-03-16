«Беспрецедентный случай»: Суд отказался рассматривать миллиардный иск против Apple «за закрытыми дверями»

Суд отказался рассматривать иск против Apple и T-Mobile об уязвимости в iMessage и FaceTime «за закрытыми дверями». Теперь дело подлежит рассмотрению с участием присяжных.

Истцы — управляющий партнер LT-Consulting Тигран Оганян и команда юристов — назвали решение суда «беспрецедентным случаем». Обычно такие гиганты добиваются решения в свою пользу, заявила RB.ru член команды иска Оганян против Apple и T-Mobile Александра Абрамова.



Она напомнила, что летом прошлого года в окружной суд Южного округа Нью-Йорка был подан иск против компаний Apple и T-Mobile за уязвимость в iMessage и FaceTime. Согласно исковому заявлению, проблема заключалась в том, что долгое время сервисы Apple привязывались к номерам мобильных телефонов, в результате чего при повторном использовании номера другим абонентом его данные оказывались доступными для посторонних.

«Говоря конкретно, когда пользователь iPhone переставал пользоваться SIM-картой, и оператор связи, наподобие T-Mobile, повторно использовал связанный с этой SIM-картой номер телефона, предыдущий владелец связанной с этим номером SIM-карты по-прежнему получал в iMessage и FaceTime на своем iPhone сообщения, предназначавшиеся новому владельцу этого номера», — говорится в заявлении истцов.



Между тем, в основе всех рекламных и маркетинговых кампаний Apple, отмечают они, всегда лежала надежность системы безопасности и конфиденциальность личных данных.

«Именно этим компания объясняла премиальные цены. Также удалось найти доказательства тому, что оператор T-Mobile обманывал пользователей, говоря о защищенности их переписки и не оповещал прежних владельцев о необходимости отвязывать номера от устройств», — прокомментировал Тигран Оганян, отметив, что «неразглашение проблемы Apple привело к тому, что пользователи стали ничего не подозревающими жертвами утечки их личных данных».

Истцы требуют от Apple и T-Mobile компенсацию судебных издержек и ущерба, причиненного в результате вводящих в заблуждение действий, ложной рекламы, намеренного введения в заблуждение и несправедливого обогащения. Участниками иска могут стать более миллиона пользователей, его сумма — $1,1 млрд.



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