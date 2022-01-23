Экс-глава Twitter Дик Костоло рассказал о главном совете от Джеффа Безоса

Дик Костоло занимал пост генерального директора Twitter с 2010 по 2015 годы. В начале прошлого десятилетия основатель Amazon Джефф Безос дал ему совет, который по сей день влияет на стиль лидерства Костоло.

Как передает CNBC, после того, как Дик Костоло занял пост гендиректора социальной сети, он и его команда приступили к разработке стратегии с основателем Amazon Джеффом Безосом, который приобрел долю в Twitter двумя годами ранее. На встрече Безос сказал ему, что нельзя управлять Twitter так, как это делал «последний человек или человек, что был до него».

Затем один из богатейших миллиардеров мира встал и добавил:

«Вам нужно помнить, что есть много способов добиться успеха. Попытка прочитать какую-нибудь книгу по менеджменту или биографию, а затем управлять компанией указанным там образом создаст лишь мучения для вас и всех окружающих».

Совет Безоса не был направлен на то, чтобы раскритиковать чей-либо стиль управления — он попытался донести Костоло, что его стиль управления фирмой должен быть уникальным. Экс-глава Twitter пожелал того же новому гендиректору компании Парагу Агравалу, сменившего на этой должности Джека Дорси.

Костоло также объяснил, чем бизнес-подход Безоса отличается от подхода Стива Джобса: основатель Apple избирательно относился к проектам, в то время как глава Amazon сказал, что ему «нравится делать все», и что его команде зачастую приходилось отговаривать начальника от его идей.

Совет Безоса был основан на его собственном опыте: в 1994 году он бросил работу в инвестиционном банке, чтобы запустить Amazon — на тот момент книжный онлайн-магазин. Сейчас состояние бизнесмена оценивается в $168,5 млрд.

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Фото: lev radin / Shutterstock