Основатель Amazon Джефф Безос пообещал в своем инстагаме, что компания пожертвует $690 тысяч на борьбу с пожарами в Австралии. Его раскритиковали за то, что пожертвования пойдут не из личных денег Безоса, а также за то, что сумма слишком маленькая. Об этом пишет CNBC.

Джефф Безос заявил, что Amazon пожертвует $650 тысяч на борьбу с пожарами в Австралии. Его раскритиковали в соцсетях