Джефф Безос заявил, что Amazon пожертвует $650 тысяч на борьбу с пожарами в Австралии. Его раскритиковали в соцсетях

Исходя из разных данных пользователи Twitter высчитали, за какое время Безос зарабатывает $690 тысяч и возмутились сумме.

Jeff Bezos makes $149,340 a minute. So he is effectively donating 4.6 minutes of money. If he donated what he makes in a day, that would be $215 million, which would still not be enough. https://t.co/dl4R5VjdKB