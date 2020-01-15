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Джефф Безос заявил, что Amazon пожертвует $650 тысяч на борьбу с пожарами в Австралии. Его раскритиковали в соцсетях

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Основатель Amazon Джефф Безос пообещал в своем инстагаме, что компания пожертвует $690 тысяч на борьбу с пожарами в Австралии. Его раскритиковали за то, что пожертвования пойдут не из личных денег Безоса, а также за то, что сумма слишком маленькая. Об этом пишет CNBC.

Джефф Безос заявил, что Amazon пожертвует $650 тысяч на борьбу с пожарами в Австралии. Его раскритиковали в соцсетях

Исходя из разных данных пользователи Twitter высчитали, за какое время Безос зарабатывает $690 тысяч и возмутились сумме.

Перевод: «Джефф Безос зарабатывает $149,340 в минуту. Получается, что он отдает 4,6 минуты денег. Если бы он пожертвовал $215 млн, которые он зарабатывает в день, но и этого не было бы достаточно».

Согласно Forbes, состояние Безоса оценивается в $116,7 млрд. Как пишет Business Insider analysis, за час он зарабатывает $9 млн.

Среди других знаменитостей, пожертвовавших в пользу пожаров — блогер Кайли Дженнер, актриса Бетт Мидлер, певица Пинк, актер Крис Хэмсворт, группа Metallica. О ситуации в Австралии также публично высказывались главы Google и Apple.

Фото: Kraft74 / Shutterstock

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