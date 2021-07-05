Джефф Безос покинул должность генерального директора Amazon

Джефф Безос 5 июля официально покинул должность генерального директора Amazon – спустя ровно 27 лет со дня основания компании. Он останется председателем правления и будет владеть 10% акций Amazon.
Новым главой Amazon стал Энди Джесси. Он является основателем Amazon Web Services и ранее возглавлял это подразделение. Джесси 53 года, он на четыре года моложе Безоса.
Энди Джесси
Джефф Безос останется председателем правления Amazon и будет владеть 10% акций компании. Состояние бизнесмена оценивается в $177 млрд, Безос возглавляет список богатейших людей планеты.
Amazon основан ровно 27 лет назад – 5 июля 1994 года. Интернет-магазин начал работу в 1995 году.
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