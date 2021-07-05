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Джефф Безос покинул должность генерального директора Amazon

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Джефф Безос 5 июля официально покинул должность генерального директора Amazon – спустя ровно 27 лет со дня основания компании. Он останется председателем правления и будет владеть 10% акций Amazon.

Джефф Безос покинул должность генерального директора Amazon

Новым главой Amazon стал Энди Джесси. Он является основателем Amazon Web Services и ранее возглавлял это подразделение. Джесси 53 года, он на четыре года моложе Безоса.

Энди Джесси

Джефф Безос останется председателем правления Amazon и будет владеть 10% акций компании. Состояние бизнесмена оценивается в $177 млрд, Безос возглавляет список богатейших людей планеты.

Amazon основан ровно 27 лет назад – 5 июля 1994 года. Интернет-магазин начал работу в 1995 году. 

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Фото: Depositphotos.com, Our Daily Updates

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