Джефф Безос полетит в космос со студентом-физиком

Основатель Amazon и богатейший человек мира Джефф Безос возьмет на борт своего космического корабля New Shepard 18-летнего студента Оливера Дэмена.
Оливер Дэмен займет место пожелавшего остаться неизвестным мецената. Мужчина выиграл благотворительный аукцион, пожертвовав средства на исследование космоса через организацию Club for the Future, связанную с Blue Origin. Однако он отказался от полета из-за нестыковок в расписании, говорится на сайте компании.
Как заявил генеральный директор Blue Origin Боб Смит, Дэмен представляет новое поколение людей, которые построят дорогу в космос. Полет осуществит детскую мечту юноши, который увлекается космосом с четырех лет. Если путешествие состоится, он станет самым молодым человеком, который побывал в космосе.
Оливер Дэмен недавно закончил школу и планирует изучать физику в Утрехтском университете.
Ранее стало известно, что Джефф Безос пригласил с собой в космический полtт 82-летнюю жительницу США Уэлли Фанк. Она станет самым пожилым астронавтом в истории.
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Фото: Blue Origin
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