Видео: полет в космос Джеффа Безоса

Основатель Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос 20 июля отправится в космос на корабле New Shepard, который построила его компания Blue Origin.
Вот как проходит подготовка к полету:
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За полетом Безоса также можно наблюдать в прямом эфире:
Джефф Безос ждал полета более двух десятилетий — он создал Blue Origin еще в 2000 году.
«Меня постоянно спрашивают, нервничаю ли я. Но я не нервничаю, мне просто очень интересно, что нового мы узнаем, — сказал Безос в интервью американскому каналу Си-би-эс Ньюс. — Аппарат готов, экипаж готов, наша команда просто потрясающая. Мы все настроены очень хорошо».
Ракета с капсулой New Shepard стартует в 09:00 по местному времени (16:00 по Москве) с частного космодрома Безоса около города Ван-Хорн в пустыне на западе Техаса.
Полет продлится 11 минут и станет новой вехой в космической гонке миллиардеров.
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Фото: скриншот с YouTube-канала Blue Origin
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