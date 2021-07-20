Видео: полет в космос Джеффа Безоса

«Меня постоянно спрашивают, нервничаю ли я. Но я не нервничаю, мне просто очень интересно, что нового мы узнаем, — сказал Безос в интервью американскому каналу Си-би-эс Ньюс. — Аппарат готов, экипаж готов, наша команда просто потрясающая. Мы все настроены очень хорошо».