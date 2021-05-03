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Битва титанов: Microsoft давит на Apple снижением комиссии в своем магазине

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Компания Билла Гейтса начала активные действия в своей «холодной» войне с Apple: снизила комиссию более чем вдвое в Microsoft Store, что является актом давления на Apple, оштрафованной Еврокомиссией за нарушение антимонопольного законодательства.

Битва титанов: Microsoft давит на Apple снижением комиссии в своем магазине

Microsoft объявила о снижении комиссии для разработчиков в своем магазине Microsoft Store более чем вдвое – с 30% до 12%, несколько дней назад. Это негативно скажется на одном из главных конкурентов компании Билла Гейтса – Apple, комиссия которой в App Store почти для всех разработчиков составляет 30%, пишет The Verge.

Ранее RB.ru рассказывали, что Еврокомиссия после жалобы Spotify оштрафовала Apple за нарушение антимонопольного законодательства. Компанию обвинили в нарушении принципов конкуренции на рынке сервисов потоковой передачи музыки, к которым относится iTunes.

Сумма штрафа еще не объявлена, но в соответствии с нормами закона она может составить до 10% годовой выручки компании (выручка Apple за 2020 год, согласно финансовому отчету, достигла $274,5 млрд).

Elena Dijour / Shutterstock.com

RB.ru также рассказывали, что ФАС наложила на Apple штраф в размере ~$12 млн за «злоупотребление доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений». Заявление о возбуждении дела подала «Лаборатория Касперского».   

В начале мая начнется судебный процесс по делу Epic Games (разработчик онлайн-игры Fortnite) против Apple: гиганты обвиняют в использовании «монопольного положения на рынке для получения сверхприбыли». Эксперты полагают, что Epic Games одержит в победу в процессе.

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Фото на обложке: HJBC / Shutterstock.com

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