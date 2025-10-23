Пиар и формирование имиджа — новый приоритет для бизнеса

За два года интерес российских компаний к PR-агентствам вырос почти на 40%, подсчитали в коммуникационном агентстве PR Perfect. Бизнес всё чаще рассматривает репутацию не как абстрактное понятие, а как актив, которым можно управлять. На фоне стабильного спроса на рекламу и умеренного роста креатива именно сегмент коммуникаций демонстрирует самую уверенную динамику.

Запросы на PR-агентства выросли на треть за два года

По данным PR Perfect, запросы на поиск PR-агентств сегодня составляют 6–7 тыс. в месяц — это на треть больше, чем два года назад. Рынок постепенно восстанавливается после спада 2023 года и показывает устойчивый рост.

Если раньше компании искали агентства для краткосрочных задач — например, чтобы поддержать релиз продукта или отработать кризис, — то сейчас запрос сместился в сторону долгосрочных коммуникационных стратегий.

Компании переходят к комплексному управлению коммуникациями

Запросы с формулировкой «коммуникационное агентство» за два года выросли с 2,8 тыс. до 3,6 тыс. в месяц. Бизнес начинает мыслить шире — теперь их интересует не просто «пиар» или «реклама», а целая экосистема коммуникаций, которая влияет и на внешний имидж, и на внутреннюю культуру компании. Совокупный интерес к PR- и коммуникационным агентствам уже превышает 10 тыс. запросов ежемесячно.

Основатель PR Perfect Кристина Петрова отметила, что сегодня компании стремятся к комплексным стратегиям, где каждый контакт с аудиторией помогает формировать доверие и долгосрочную устойчивость бренда.

Digital и PR постепенно вытесняют классическую рекламу

Рекламные агентства сохраняют лидерство по числу запросов — более 100 тысяч в месяц, однако сам показатель остаётся на прежнем уровне. Это отражает насыщенность рынка, где часть компаний уже переключилась на digital- и PR-инструменты.

Тем временем интерес к креативным агентствам продолжает расти — с 4,2 тыс. запросов в начале 2023 года до 7,3 тыс. осенью 2025-го. Пик обычно приходится на осень, когда бизнес готовится к новым маркетинговым кампаниям.

Интерес к маркетинговым агентствам колебался от 3–4 тыс. запросов в 2023 году до 6,4 тыс. к концу 2024-го, а затем стабилизировался на уровне 4,5–5,4 тыс. По оценке PR Perfect, это связано с тем, что компании пересматривают маркетинговые стратегии и всё чаще добавляют в них аналитику, репутационные инструменты и PR.

Контекст

Исследование показывает: российский рынок коммуникаций переживает не просто рост, а смену приоритетов. Компании переходят от краткосрочных рекламных решений к построению системного диалога с аудиторией. Репутация становится частью стратегии, а PR — не дополнением, а полноценным инструментом управления бизнесом.

