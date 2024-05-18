Число рекламных интеграций в контент лидирующих блогеров увеличилось на 71%

Ассоциация блогеров и агентств проанализировала доходы пяти крупнейших блогеров (от 800 тыс. подписчиков) в Instagram* в первом квартале 2024 года и отметила их рост вдвое (плюс 106% год к году) — до 18,6 млн рублей, что объясняется стабилизацией рынка рекламы в соцсетях после введения маркировки, которая на время затормозила маркетинговые активности лидеров мнений.

Общее число рекламных интеграций в контент лидеров блогинга в первом квартале года увеличилось на 71%, пишет «Ъ» со ссылкой на АБА. Из всех постов рекламного характера 50-70% маркируются (несмотря на запрет соцсети в РФ). Самый популярный формат интеграций — Reels.

Требования о маркировке появились в законе «О рекламе» в сентябре 2022 года, и до 2023 года в запрещенной сети рекламные посты помечались «на всякий случай», пока РКН все же не обязал блогеров маркировать материалы и в Instagram*.

Сейчас же эксперты рынка считают, что «рекламодатели успели разобраться, как работать с нововведениями по маркировке», а «блогеры утвердили свою эффективность в условиях новых реалий».

Лидером по доходам и динамике в первом квартале в Instagram* стала увеличившая свои рекламные интеграции в семь раз Анна Хилькевич (649% до 6,4 млн рублей). Вторым стал Денис Кукояка (+344% до 3,2 млн рублей), последним в топ-3 оказался Илья Соболев (32% до 700 тыс. рублей), но последний нарастил не объем, а стоимость публикаций.

* принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

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