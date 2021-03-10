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Минцифры задумал ввести налог за российских блогеров

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

В Минцифры предложили ввести оплату НДФЛ для иностранных компаний за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на план развития IT-отрасли в России.

Минцифры задумал ввести налог за российских блогеров

В предложении ведомства уточняется, что планируется «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге». В качестве возможных налоговых агентов указаны YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook и другие иностранные платформы. 

Блогеры, как правило, получают деньги за рекламу на личный счет, поэтому этот поток поступлений никто не отслеживает, объяснил изданию директор юридической компании «Юрвиста» Андрей Петропольский.

«Сложно точно сказать, сколько денег таким образом недополучает государство, но можно предположить, что это миллиарды рублей ежегодно, так как уже больше половины рекламы переместилось в интернет, а интернет – это площадки, на которых блогеры являются основными игроками рынка», — добавил он.

В то же время по данным исследовательской компании BloggerBase, российские видеоблогеры в прошлом году заработали почти 18 млрд рублей. Налогообложение блогосферы актуально, сходятся во мнении эксперты. 

«Иностранные платформы должны в автоматическом режиме выгружать информацию в налоговые органы соответствующих стран по резидентности налогоплательщиков. Для этого нужно распространить обязанности, которые сегодня существуют у финансовых институтов, на соцсети и иные платформы, где формируются доходы блогеров», — приводится мнение руководителя практики «Международное право и налоги» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Яна Семеняка.

Проработкой инициативы и конкретных механизмов ее приминения займутся Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС. Проект изменений планируют подготовить к середине года, а затем закрепить нововвведения федеральным законом, поясняет издание.

Фото: Sutipond Somnam / Shutterstock

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