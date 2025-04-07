Блогеры повысили цены на рекламу в преддверии запрета на ее размещение
После принятия Госдумой законопроекта о запрете рекламы на заблокированных ресурсах, включая Instagram*, Facebook*, а также X (бывший Twitter), блогеры увеличили стоимость коммерческих интеграций, отметили опрошенные «Коммерсантом» участники блогерского и рекламного рынка.
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Рост цен на размещения подтверждают в агентствах «Ближе», Win2Win Communications, а также RTA. Крупные инфлюенсеры сохранили прежние тарифы, а микроблогеры, напротив, активно повышают стоимость размещений, заметил гендиректор АО «Крос» Екатерина Мовсесян.
По словам президента Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Юлии Долговой, цены уже выросли в среднем на 20-30%, в отедльных случаях ― на 50%. При этом она обратила внимание, что блогеры, резко поднявшие цены, теряют спрос, что приводит к саморегуляции рынка.
Новые форматы сотрудничества. Эксперты прогнозируют, что реклама в запрещенных соцсетях сохранится, но станет более нативной — без маркировки, в формате «дружеских рекомендаций». Также ожидается появление новых схем взаимодействия, где блогеры будут выступать амбассадорами или креативными партнерами.
Риски и перспективы. Несмотря на запрет, компании продолжают размещать рекламу на заблокированных платформах, но опасаются штрафов. Многие блогеры уже перешли на российские платформы. По оценкам гендиректора «Ближе» Татьяна Никишина, потери рынка инфлюенс-маркетинга могут достичь 1,8 млрд руб. к концу года.
- В конце марта Госдума приняла закон, который с 1 сентября запретит размещать рекламу на запрещенных или признанных нежелательными в России информационных ресурсах. В пояснительной записке говорится, что владельцы запрещенных в стране ресурсов продолжают получать доходы от рекламной деятельности с участием пользователей из России, которые могут достигать до 90% их совокупной выручки.
*Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
Фото на обложке: MR.DEEN / Shutterstock / FOTODOM
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