Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса достигло рекордных $211 млрд

Стоимость активов основателя американской корпорации Amazon Джеффа Безоса по итогам фондовых торгов увеличилась на $8,44 млрд и достигла $211. Это произошло после сообщений об аннулировании контрактов Пентагона с Microsoft.

Эта сумма стала рекордной для бизнесменов, которые когда-либо были включены в рейтинг издания, пишет Bloomberg.

Состояние Безоса выросло на фоне повышения стоимости акций компании почти на 20% с середины марта. По данным агентства, на рост в том числе повлияло сообщение о том, что Пентагон отказался от контракта по предоставлению услуг в области облачных вычислений на $10 млрд, который заключил с компанией Microsoft в 2019 году. Ранее Безос через суд добился приостановки этого контракта.

Джефф Безос 5 июля официально покинул должность генерального директора Amazon – спустя ровно 27 лет со дня основания компании. Он останется председателем правления и будет владеть 10% акций Amazon.

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