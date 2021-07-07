Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса достигло рекордных $211 млрд

Стоимость активов основателя американской корпорации Amazon Джеффа Безоса по итогам фондовых торгов увеличилась на $8,44 млрд и достигла $211. Это произошло после сообщений об аннулировании контрактов Пентагона с Microsoft.
Эта сумма стала рекордной для бизнесменов, которые когда-либо были включены в рейтинг издания, пишет Bloomberg.
Состояние Безоса выросло на фоне повышения стоимости акций компании почти на 20% с середины марта. По данным агентства, на рост в том числе повлияло сообщение о том, что Пентагон отказался от контракта по предоставлению услуг в области облачных вычислений на $10 млрд, который заключил с компанией Microsoft в 2019 году. Ранее Безос через суд добился приостановки этого контракта.
Джефф Безос 5 июля официально покинул должность генерального директора Amazon – спустя ровно 27 лет со дня основания компании. Он останется председателем правления и будет владеть 10% акций Amazon.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: lev radin/Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Право голоса: как брокерская площадка Tulipshare помогает акционерам влиять на политику крупных компаний
- 2 Сотрудники «Макдоналдс» «разоблачили» компанию в TikTok
- 3 Джефф Безос покинул должность генерального директора Amazon
- 4 Безос и Гейтс одобряют: стартап Nature’s Fynd «одомашнил» микробы для производства альтернативного мяса и молока
- 5 Ричард Брэнсон отправится в космос на девять дней раньше Джеффа Безоса