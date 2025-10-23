Наличные деньги используют больше 90% россиян

Россияне не спешат полностью отказываться от наличных. Согласно опросу аналитиков «Выберу.ру», для 15% граждан бумажные деньги остаются основным способом оплаты, тогда как 48% используют и наличные, и безналичные расчёты в равной степени. Треть респондентов предпочитает операции по карте, но даже эта категория граждан часто держит наличные «на всякий случай».

Каждый 10-й пользуется наличными из-за блокировок банковских счетов

Исследование показало, что одной из главных причин использования наличных остаются аресты и блокировки счетов — об этом сообщили 11% опрошенных. Ещё 20% признались, что не могут полностью перейти на безналичные платежи из-за слабой инфраструктуры в их населённых пунктах.

Около 23% респондентов получают зарплату наличными и поэтому редко пользуются картами. А 41% сказали, что держат деньги «на руках» просто для удобства — например, чтобы оставить чаевые или оплатить мелкие покупки.

Москва и Санкт-Петербург — лидеры по безналичным платежам

Отношение к наличным сильно зависит от региона. На Урале исключительно купюры используют 23% опрошенных, на Дальнем Востоке — 20%, в Сибири — 16%, в Центральной России (без Москвы) — 13%. А вот в Москве и Санкт-Петербурге доля таких респондентов минимальна — всего 8%.

В целом же, по данным «Выберу.ру», 31% россиян сегодня отдают предпочтение безналичным платежам, однако полностью отказаться от наличных решились лишь 6%. Таким образом, более 90% граждан по-прежнему так или иначе используют купюры в повседневных расчетах.

Аналитики объясняют это не только инфраструктурными ограничениями, но и эмоциональной составляющей — ощущением контроля и уверенности при оплате наличными.

Рост числа долговых производств усилил интерес к купюрам

Директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко отметила, что рост интереса к наличным деньгам связан не только с привычкой, но и с повышением рисков для пользователей банковских сервисов. По её словам, при риске ареста счетов наличные воспринимаются гражданами как более надёжный и независимый способ распоряжения средствами.

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в первом полугодии 2025 года на исполнении находилось 91,9 млн судебных производств — на 5 млн больше, чем годом ранее.

Контекст

Несмотря на активное развитие цифровых сервисов, Россия остаётся одной из стран, где наличные сохраняют заметную роль в экономике. Для части граждан купюры стали символом финансовой стабильности и личной свободы — особенно на фоне блокировок счетов и мер взыскания долгов.

