Больше половины россиян ставят в приоритет смысл работы, а не зарплату — причём 40% видят это и у своего окружения
Только 12% респондентов одинаково ценят деньги и свою работу
Большинство россиян ставят в приоритет интерес к делу, а не размер заработка, пишут «РИА Новости». Согласно опросу, 61% респондентов готовы «болеть за результат» даже при невысоком доходе. При этом около 40% отметили, что в их окружении важнее зарплата, и только 12% сочли деньги и дело одинаково значимыми.
Большинство россиян относят себя к тем, кто работает за результат
Директор департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов сообщил «РИА Новостям», что большинство россиян относят себя к тем, кто ставит интерес к работе выше финансовой мотивации.
По его словам, в ходе опроса моделировалась ситуация выбора между теми, кто «болеет за дело», и теми, для кого приоритетна зарплата. Результаты показали, что 61% респондентов чувствуют ответственность за работу даже без соответствующего уровня дохода.
40% россиян видят в окружении тех, кому тоже важна самоотдача
Респонденты также оценили привычки своего окружения: 40% заявили, что среди знакомых больше людей, для которых важна идея служения и самоотдача, ещё 40% — что важнее материальная выгода.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведён в феврале 2026 года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.
Зарплата не устраивает почти половину россиян, но работой довольны 88%
Параллельно февральское исследование сервиса «Просебя» и ФОМ зафиксировало другое противоречие. 41% работающих россиян не устраивает уровень оплаты труда, но большинство положительно оценивают саму работу. 96% довольны отношениями в коллективе, 89% — рабочим местом, 88% — своей должностью.
В числе причин недовольства, помимо дохода, респонденты называют неэффективную организацию рабочих процессов (35%) и отсутствие возможностей для профессионального развития (27%).
Большинство сотрудников на работе мотивирует саморазвитие
По данным SuperJob, для 40% россиян главным стимулом работать эффективнее остаётся стремление к самосовершенствованию. Похвала от руководства мотивирует 37% опрошенных, а объективная критика — лишь 7%.
Четверо из десяти респондентов заявили, что не нуждаются ни в похвале, ни в критике — их мотивирует внутреннее желание развиваться.
За последние годы структура мотивации изменилась: если в 2010 году похвала была главным стимулом для 46% россиян, то в 2026 году — для 37%. При этом доля тех, кто ориентируется на внутреннюю мотивацию и развитие, остаётся стабильно высокой — 40%.
