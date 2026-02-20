Больше половины россиян ставят в приоритет смысл работы, а не зарплату — причём 40% видят это и у своего окружения

Большинство россиян ставят в приоритет интерес к делу, а не размер заработка, пишут «РИА Новости». Согласно опросу, 61% респондентов готовы «болеть за результат» даже при невысоком доходе. При этом около 40% отметили, что в их окружении важнее зарплата, и только 12% сочли деньги и дело одинаково значимыми.

Большинство россиян относят себя к тем, кто работает за результат

Директор департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов сообщил «РИА Новостям», что большинство россиян относят себя к тем, кто ставит интерес к работе выше финансовой мотивации.

По его словам, в ходе опроса моделировалась ситуация выбора между теми, кто «болеет за дело», и теми, для кого приоритетна зарплата. Результаты показали, что 61% респондентов чувствуют ответственность за работу даже без соответствующего уровня дохода.

40% россиян видят в окружении тех, кому тоже важна самоотдача

Респонденты также оценили привычки своего окружения: 40% заявили, что среди знакомых больше людей, для которых важна идея служения и самоотдача, ещё 40% — что важнее материальная выгода.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведён в феврале 2026 года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Зарплата не устраивает почти половину россиян, но работой довольны 88%

Параллельно февральское исследование сервиса «Просебя» и ФОМ зафиксировало другое противоречие. 41% работающих россиян не устраивает уровень оплаты труда, но большинство положительно оценивают саму работу. 96% довольны отношениями в коллективе, 89% — рабочим местом, 88% — своей должностью.

В числе причин недовольства, помимо дохода, респонденты называют неэффективную организацию рабочих процессов (35%) и отсутствие возможностей для профессионального развития (27%).

Большинство сотрудников на работе мотивирует саморазвитие

По данным SuperJob, для 40% россиян главным стимулом работать эффективнее остаётся стремление к самосовершенствованию. Похвала от руководства мотивирует 37% опрошенных, а объективная критика — лишь 7%.

Четверо из десяти респондентов заявили, что не нуждаются ни в похвале, ни в критике — их мотивирует внутреннее желание развиваться.

За последние годы структура мотивации изменилась: если в 2010 году похвала была главным стимулом для 46% россиян, то в 2026 году — для 37%. При этом доля тех, кто ориентируется на внутреннюю мотивацию и развитие, остаётся стабильно высокой — 40%.