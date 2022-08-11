Сергей Брин отдал на благотворительность акции Google на сумму $127 млн

Крупнейший акционер и сооснователь Google Сергей Брин подарил акции созданной им компании на сумму $127 млн на благотворительность. По данным источников Forbes USA, активы получили фонды самого Брина и киноактера Майкла Джей Фокса, страдающего болезнью Паркинсона.
Сведения о передаче 1,07 млн акций Alphabet (материнской компании Google) содержатся в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. По курсу в день передачи акции оценивались в $127 млн.
Forbes USA со ссылкой на источники сообщил, что активы получили фонд самого Сергея Брина Sergey Brin Family Foundation, а также фонд, ищущий лекарство от болезни Паркинсона (ей страдает мама Брина), основанный киноактером Майклом Джей Фоксом, который сам переживает этот недуг.
Кроме того, Сергей Брин подарил акции Alphabet на сумму $23 млн в фонд своей супруги Николь Шанахан, с которой находится в бракоразводном процессе.
Сергей Брин владеет 739 млн акций Alphabet. Активы в созданной им компании составляют 90% его состояния, которое оценивается в $96,6 млрд.
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