Обнаружен вредонос, который крадет сохраненные пароли из популярных браузеров

Эксперты по кибербезопасности обнаружили вредоносную программу RedLine, которая ворует сохраненные пароли пользователей в браузерах Google Chrome, Microsoft Edge и Opera. Об этом говорится в отчете компании AhnLab ASEC.
Разработчики RedLine продают вредоносную программу в даркнете за $200. Пользователи, купившие вредонос, смогут воспользоваться им даже не обладая навыками взлома.
RedLine ищет файл «Login Data», используемый всеми Chromium-браузерами для хранения логинов и паролей, после чего извлекает их оттуда. При этом пока не все антивирусы способны распознать и удалить зловред, подчеркнули эксперты.
По данным исследователей, RedLine стал очень популярным у киберпреступников. Они отмечают, что пользователям нужно быть особо бдительными при работе с неизвестными документами Microsoft Excel, поскольку вредоносная программа проникает в систему через XLL-файлы.
Несмотря на то, что сохранять пароли в браузерах очень удобно, специалисты по кибербезопасности предостерегают пользователей от этого шага, поскольку он может привести к взлому и потере доступа.
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Фото на обложке: AlpakaVideo /
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