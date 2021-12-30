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Обнаружен вредонос, который крадет сохраненные пароли из популярных браузеров

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Эксперты по кибербезопасности обнаружили вредоносную программу RedLine, которая ворует сохраненные пароли пользователей в браузерах Google Chrome, Microsoft Edge и Opera. Об этом говорится в отчете компании AhnLab ASEC.

Обнаружен вредонос, который крадет сохраненные пароли из популярных браузеров

Разработчики RedLine продают вредоносную программу в даркнете за $200. Пользователи, купившие вредонос, смогут воспользоваться им даже не обладая навыками взлома. 

RedLine ищет файл «Login Data», используемый всеми Chromium-браузерами для хранения логинов и паролей, после чего извлекает их оттуда. При этом пока не все антивирусы способны распознать и удалить зловред, подчеркнули эксперты.

По данным исследователей, RedLine стал очень популярным у киберпреступников. Они отмечают, что пользователям нужно быть особо бдительными при работе с неизвестными документами Microsoft Excel, поскольку вредоносная программа проникает в систему через XLL-файлы.

Несмотря на то, что сохранять пароли в браузерах очень удобно, специалисты по кибербезопасности предостерегают пользователей от этого шага, поскольку он может привести к взлому и потере доступа.

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Фото на обложке: AlpakaVideo / Shutterstock

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