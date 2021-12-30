Обнаружен вредонос, который крадет сохраненные пароли из популярных браузеров

Эксперты по кибербезопасности обнаружили вредоносную программу RedLine, которая ворует сохраненные пароли пользователей в браузерах Google Chrome, Microsoft Edge и Opera. Об этом говорится в отчете компании AhnLab ASEC.

Разработчики RedLine продают вредоносную программу в даркнете за $200. Пользователи, купившие вредонос, смогут воспользоваться им даже не обладая навыками взлома.

RedLine ищет файл «Login Data», используемый всеми Chromium-браузерами для хранения логинов и паролей, после чего извлекает их оттуда. При этом пока не все антивирусы способны распознать и удалить зловред, подчеркнули эксперты.

По данным исследователей, RedLine стал очень популярным у киберпреступников. Они отмечают, что пользователям нужно быть особо бдительными при работе с неизвестными документами Microsoft Excel, поскольку вредоносная программа проникает в систему через XLL-файлы.

Несмотря на то, что сохранять пароли в браузерах очень удобно, специалисты по кибербезопасности предостерегают пользователей от этого шага, поскольку он может привести к взлому и потере доступа.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!