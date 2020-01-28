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Bloomberg узнал дату выхода бюджетного смартфона от Apple

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Поставщики корпорации Apple начнут сборку новой бюджетной модели iPhone в феврале. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами выпуска.

Bloomberg узнал дату выхода бюджетного смартфона от Apple

Представить новое устройство компания планирует в марте. Выпуск бюджетного устройства, по данным источников, связан с тем, что компания намерена расширить свое присутствие на рынке мобильных устройств.

Дизайн смартфона будет похож на модель iPhone 8, диагональ экрана составит 4,7 дюйма.

Смартфон Apple iPhone 8 имеет диагональ экрана 4,7 дюйма, вес — 148 г. Стоимость такого телефона с объемом памяти 64 Гб стоит в России от 40 тысяч рублей.

В новом iPhone будет Touch ID, встроенная в кнопку «домой». Технология будет отличаться от датчика отпечатка пальцев, который используется в телефонах на базе Android. У нового смартфона не будет биометрической аутентификации Apple Face ID, но процессор будет таким же, как у iPhone 11.

По данным Bloomberg, сборкой займутся тайваньские компании Hon Hai Precision Industry (Foxconn), Pegatron и Wistro.

Фото: Unsplash

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