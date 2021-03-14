«Бум миллиардеров»: Сколько в пандемию заработали Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг

Совокупное состояние девяти известнейших бизнесменов США за последний год увеличилось более чем на 360 миллиардов долларов, сообщает The Washington Post. Все они — владельцы технологических компаний, что подтверждает значимость отрасли для экономики страны, отмечает издание.

В список вошли Илон Маск (Tesla), Джефф Безос (Amazon), Ларри Пейдж и Сергей Брин (Alphabet), Марк Цукерберг (Facebook), Ларри Эллисон (Oracle), Билл Гейтс (экс-Microsoft), Стив Балмер (бывший гендиректор Microsoft) и Майкл Делл (Dell Technologies).

Состояние Илона Маска увеличилось более чем в четыре раза — на $11,8 млрд, Джеффа Безоса — на $58 млрд, Марка Цукерберга — на $29 млрд. Соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин заработали в общей сложности $65 млрд.

Увеличение состояния практически во всех случаях связано со стоимостью акций компаний. Основатели компаний остаются значительными акционерами бизнеса.

В росте Amazon ключевую роль сыграли покупки, сделанные в период самоизоляции. В 2020 году компания наняла более 500 тысяч работников для сбора и сортировки товаров, несмотря на беспокойство о правилах безопасности и около 20 тысяч случаев заражения коронавирусом сотрудников компании к октябрю.

Google, Facebook и Microsoft получили прибыль благодаря технологическому обеспечению, которое позволяет работать и учиться дома. Такие инструменты, как видеоконференцсвязь, онлайн-классы, приложения для доставки еды, стриминговые сервисы и социальные сети, в период пандемии повсеместно стали особенно необходимы для безопасной работы, обучения и общения.

Джефф Безос выделил $150 млн на цели, связанные с борьбой с коронавирусом, Илон Маск направил $5 млн на научные исследования COVID-19, а также сделал пожертвования на приобретение аппаратов искусственной вентиляции для пациентов. Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан выделили $104 млн на поддержку исследований, тестирования и лечения COVID-19, а также на помощь пострадавшим от пандемии.

Ошеломительный рост состояния богатейших миллиардеров США происходит на фоне растущей безработицы в стране. В апреле уровень безработицы в США вырос до 14,7%, достигнув самого высокого уровня со времен Великой депрессии. В общей сложности работу потеряли 20,5 миллиона американцев.

Ситуация с ростом дохода богатейших бизнесменов привлекает внимание к вопросам неравенства и распределения денег, считает сенатор Берни Сандерс. «На мой взгляд, мы больше не можем терпеть ситуацию, при которой такие миллиардеры, как Джефф Безос, Марк Цукерберг и Илон Маск, становятся до неприличия богатыми во время беспрецедентных экономических болей и страданий», — сказал Сандерс. — Несомненно, миллиардеры и компании, которыми они владеют, поставили под угрозу нашу демократию и слишком сильно контролируют нашу экономическую и политическую жизнь». Он предложил ввести повышенный налог на богатство для бизнесменов из списка. Ранее сенатор Элизабет Уоррен (штат Массачусетс) возобновила переговоры о введении налога на богатство. Опрос 2019 года показал широкую поддержку предложения среди граждан США независимо от политических взглядов, гендерной принадлежности и уровня образования.

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