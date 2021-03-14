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«Бум миллиардеров»: Сколько в пандемию заработали Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор RB.RU

Виктория Сафронова

Совокупное состояние девяти известнейших бизнесменов США за последний год увеличилось более чем на 360 миллиардов долларов, сообщает The Washington Post. Все они — владельцы технологических компаний, что подтверждает значимость отрасли для экономики страны, отмечает издание.

«Бум миллиардеров»: Сколько в пандемию заработали Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг

В список вошли Илон Маск (Tesla), Джефф Безос (Amazon), Ларри Пейдж и Сергей Брин (Alphabet), Марк Цукерберг (Facebook), Ларри Эллисон (Oracle), Билл Гейтс (экс-Microsoft), Стив Балмер (бывший гендиректор Microsoft) и Майкл Делл (Dell Technologies).

Состояние Илона Маска увеличилось более чем в четыре раза — на $11,8 млрд, Джеффа Безоса — на $58 млрд, Марка Цукерберга — на $29 млрд. Соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин заработали в общей сложности $65 млрд.

Увеличение состояния практически во всех случаях связано со стоимостью акций компаний. Основатели компаний остаются значительными акционерами бизнеса. 

В росте Amazon ключевую роль сыграли покупки, сделанные в период самоизоляции. В 2020 году компания наняла более 500 тысяч работников для сбора и сортировки товаров, несмотря на беспокойство о правилах безопасности и около 20 тысяч случаев заражения коронавирусом сотрудников компании к октябрю.

Google, Facebook и Microsoft получили прибыль благодаря технологическому обеспечению, которое позволяет работать и учиться дома. Такие инструменты, как видеоконференцсвязь, онлайн-классы, приложения для доставки еды, стриминговые сервисы и социальные сети, в период пандемии повсеместно стали особенно необходимы для безопасной работы, обучения и общения.

Джефф Безос выделил $150 млн на цели, связанные с борьбой с коронавирусом, Илон Маск направил $5 млн на научные исследования COVID-19, а также сделал пожертвования на приобретение аппаратов искусственной вентиляции для пациентов. Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан выделили $104 млн на поддержку исследований, тестирования и лечения COVID-19, а также на помощь пострадавшим от пандемии.

Ошеломительный рост состояния богатейших миллиардеров США происходит на фоне растущей безработицы в стране. В апреле уровень безработицы в США вырос до 14,7%, достигнув самого высокого уровня со времен Великой депрессии. В общей сложности работу потеряли 20,5 миллиона американцев.

Ситуация с ростом дохода богатейших бизнесменов привлекает внимание к вопросам неравенства и распределения денег, считает сенатор Берни Сандерс. «На мой взгляд, мы больше не можем терпеть ситуацию, при которой такие миллиардеры, как Джефф Безос, Марк Цукерберг и Илон Маск, становятся до неприличия богатыми во время беспрецедентных экономических болей и страданий», — сказал Сандерс. — Несомненно, миллиардеры и компании, которыми они владеют, поставили под угрозу нашу демократию и слишком сильно контролируют нашу экономическую и политическую жизнь». Он предложил ввести повышенный налог на богатство для бизнесменов из списка. Ранее сенатор Элизабет Уоррен (штат Массачусетс) возобновила переговоры о введении налога на богатство. Опрос 2019 года показал широкую поддержку предложения среди граждан США независимо от политических взглядов, гендерной принадлежности и уровня образования.

Фото: Tzido Sun / Shutterstock

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