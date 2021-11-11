Apple запустит подписной сервис для малого бизнеса

Подписной сервис Apple Business Essentials для компаний до 500 сотрудников появится к весне 2022 года. В него будет входить круглосуточная поддержка компании и хранилище iCloud. Он станет помощником предприятий во всем — от настройки устройства до адаптации сотрудников и установки рабочих приложений.

Сейчас сервис проходит бета-тестирование, сообщили в пресс-службе Apple.

Стоимость подписки на новый сервис составит от $2,99 до $12,99 в месяц. У него три тарифных плана: для одного устройства в месяц — 50 гигабайт в iCloud, для трех — 200 ГБ и для опытных пользователей с тремя устройствами 2 ТБ.

Приложение Business Essentials позволит удаленно руководить работой компании вне зависимости от места нахождения сотрудников, менять пользователей и устройства между ними в зависимости от роли каждого.

Новый инструмент позволит сотрудникам добавлять необходимые им рабочие приложения на свои устройства.

Business Essentials, по данным CNBC, похож на инструменты, которые предлагают Google и Microsoft. Компании лидируют на рынках онлайн-образования и облачных бизнес-услуг.

Кроме того, запуском нового сервиса для компаний малого бизнеса заявляет, что Apple готова продавать своим клиентам больше подписных цифровых услуг, таких как потоковое видео и музыка.

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