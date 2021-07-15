GeekBrains открыла онлайн-мастерскую по выбору новой профессии

Евгения Хрисанфова
15 по 21 июля пройдут онлайн-интенсивы в рамках мастерской GeekBrains. Участники получат семь бесплатных карьерных консультаций и возможность выиграть продукцию Apple и книги издательства МИФ. Для участия нужно зарегистрироваться.
GeekBrains открыла онлайн-мастерскую по выбору новой профессииЕвгения Хрисанфова
Карьерные консультанты помогут слушателям определиться с профессией. Они расскажут, как начать карьерный путь, ставить цели, определять мотивацию и справляться с выгоранием.
Участники получат:
- список востребованных специальностей;
- перечень каналов для поиска работы;
- тесты на определение способностей;
- план по профессиональному развитию;
- задания, которые помогут попробовать себя в разных профессиях, и другое.
В качестве консультантов выступят:
- Светлана Пороскова — глава международного комитета Ассоциации карьерных консультантов и преподаватель курсов Школы карьерного менеджмента;
- Ольга Порфирьева — HR-консультант, автор программ магистратуры в НИУ ВШЭ, РАНХиГС, ИТМО, МФТИ;
- Злата Арефьева — карьерный консультант GeekBrains, HR-специалист в ИТ и сфере цифровых профессий;
- Оксана Дебольская — эксперт по развитию карьеры в XPO Logistics.
Подробности и регистрация — по ссылке.
Фото на обложке: Unsplash
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