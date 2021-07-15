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GeekBrains открыла онлайн-мастерскую по выбору новой профессии

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

15 по 21 июля пройдут онлайн-интенсивы в рамках мастерской GeekBrains. Участники получат семь бесплатных карьерных консультаций и возможность выиграть продукцию Apple и книги издательства МИФ. Для участия нужно зарегистрироваться.

GeekBrains открыла онлайн-мастерскую по выбору новой профессии

Карьерные консультанты помогут слушателям определиться с профессией. Они расскажут, как начать карьерный путь, ставить цели, определять мотивацию и справляться с выгоранием.

Участники получат:

  • список востребованных специальностей;
  • перечень каналов для поиска работы;
  • тесты на определение способностей;
  • план по профессиональному развитию;
  • задания, которые помогут попробовать себя в разных профессиях, и другое.

В качестве консультантов выступят:

  • Светлана Пороскова — глава международного комитета Ассоциации карьерных консультантов и преподаватель курсов Школы карьерного менеджмента;
  • Ольга Порфирьева — HR-консультант, автор программ магистратуры в НИУ ВШЭ, РАНХиГС, ИТМО, МФТИ;
  • Злата Арефьева — карьерный консультант GeekBrains, HR-специалист в ИТ и сфере цифровых профессий;
  • Оксана Дебольская — эксперт по развитию карьеры в XPO Logistics.

Подробности и регистрация — по ссылке.

Фото на обложке: Unsplash

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