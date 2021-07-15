15 по 21 июля пройдут онлайн-интенсивы в рамках мастерской GeekBrains. Участники получат семь бесплатных карьерных консультаций и возможность выиграть продукцию Apple и книги издательства МИФ. Для участия нужно зарегистрироваться.

GeekBrains открыла онлайн-мастерскую по выбору новой профессии