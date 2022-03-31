Банк России впервые за полтора месяца раскрыл данные о своих международных резервах

Банк России впервые с начала военной операции на Украине отчитался о своих международных резервах. Они снизились – в первую очередь из-за валютных интервенций, рефинансирования и переоценки активов.

Сообщение о динамике международных резервов РФ опубликовано на сайте Банка России.

ЦБ РФ раскрыл информацию о своих резервах за рубежом впервые за полтора месяца. Последний отчет был раскрыт 18 февраля – до начала военной операции на Украине. Изначально предполагалось, что регулятор не будет отчитываться о международных резервах в течение трех месяцев.

По актуальным данным международные резервы Банка России составляют $604,4 млрд. По сравнению с 18 февраля они сократились на $38,8 млрд. $25 млрд из них приходятся на период с 25 февраля – второй день военной операции на Украине.

В ЦБ РФ отметили, что резервы сократились в первую очередь из-за валютных интервенций, рефинансирования, переоценки активов. Банк России прекратил валютные интервенции 28 февраля.

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