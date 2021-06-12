Центробанк повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта

Банк России по итогам заседания совета директоров повысил ключевую ставку на 0,5 базового пункта — до 5,5% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Ставка вернулась на уровень апреля — июня прошлого года. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, обсуждались разные варианты действий, на заседании рассматривали повышение в диапазоне от 0,25 до 1 базового пункта.

Глава Центробанка отметила, что решение повысить ставку именно на столько основано на том, что экономике и финансовой системе необходимо дать время адаптироваться к переменам.

«И второе — нам еще нужно больше времени для того, чтобы оценить тот эффект, который уже есть и будет происходить от того повышения ставки, которое было осуществлено до того и сегодня. И нам нужно больше иметь статистики», — добавила Набиуллина.

Накануне сообщалось, что Центробанк может поднять ставку. Эльвира Набиуллина ранее не исключила перехода к умеренно жесткой политике.

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