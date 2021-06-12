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Центробанк повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Банк России по итогам заседания совета директоров повысил ключевую ставку на 0,5 базового пункта — до 5,5% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Центробанк повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта

Ставка вернулась на уровень апреля — июня прошлого года. По словам главы Центробанка  Эльвиры Набиуллиной, обсуждались разные варианты действий, на заседании рассматривали повышение в диапазоне от 0,25 до 1 базового пункта.

Глава Центробанка отметила, что решение повысить ставку именно на столько основано  на том, что экономике и финансовой системе необходимо дать время адаптироваться к переменам.

«И второе — нам еще нужно больше времени для того, чтобы оценить тот эффект, который уже есть и будет происходить от того повышения ставки, которое было осуществлено до того и сегодня. И нам нужно больше иметь статистики», — добавила Набиуллина.

Накануне сообщалось, что Центробанк может поднять ставку. Эльвира Набиуллина ранее не исключила перехода к умеренно жесткой политике.

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Фото: Mistervlad / Shutterstock

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