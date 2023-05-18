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Ряд авторизованных сервисных центров Apple в Москве и Петербурге сообщили о закрытии

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Авторизованные сервисные центры Apple MacLabs в Москве и отделение B2X в Санкт-Петербурге прекратили свою деятельность. Об этом сообщается на официальных сайтах компаний.

Ряд авторизованных сервисных центров Apple в Москве и Петербурге сообщили о закрытии

Еще один сервисный центр Apple — компания «Бробролаб» — объявил сбор на сумму в 6 млн рублей для продолжения деятельности.

Собеседник «Известий» добавил, что в скором времени могут закрыться и другие авторизованные сервисные центры Apple, которые не относятся к сетевым ритейлерам или крупным компаниям.

Источник издания отметил, что сейчас Apple распределяет запчасти и комплектующие в Россию не напрямую, а через АЦС в одной из прибалтийских стран, что увеличивает срок гарантийного ремонта, а также стоимость постгарантийного обслуживания.

  • Apple официально прекратила прямые продажи в России в марте 2022 года. Гаджеты компании возят в страну по схеме параллельного импорта.
  • В марте 2023 года Apple прекратила гарантийное обслуживание ноутбуков MacBook и планшетов iPad в России на неопределенное время. Причиной такого решения компания назвала логистические сложности в поставках запчастей, вызванные санкционными ограничениями.

Фото на обложке: Hadrian / Shutterstock

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