Авторизованные сервисные центры Apple MacLabs в Москве и отделение B2X в Санкт-Петербурге прекратили свою деятельность. Об этом сообщается на официальных сайтах компаний.

Ряд авторизованных сервисных центров Apple в Москве и Петербурге сообщили о закрытии