Определены самые эффективные каналы продаж в России

За прошлый год оборот онлайн-продаж товаров вырос на 30%, средний чек на 21%. Самыми эффективными соцсетями в качестве канала продаж стали «ВКонтакте» и Youtube.
В 2021 году активно росли и развивались онлайн-продажи аптек и медицинских сервисов благодаря принятию закона о дистанционной продаже лекарств, пишет Sostav.ru со ссылкой на исследование компании Admitad.
Продажи в туристическом секторе из-за открытия стран своих границ для туристов тоже выросли. Существенный прирост также показали ювелирные изделия и товары класса люкс, косметика и аптеки, подарки, цветы и маркетплейсы, включая товары из Китая.
Самые активные покупатели находятся в Москве, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Новосибирск. Лидером по приросту числа продаж за минувший год стал Екатеринбург, показатель увеличился на 47%.
На фоне роста онлайн-торговли увеличилась и популярность финансовых услуг. Россияне стали чаще оформлять кредиты и другие услуги этого сектора через интернет. Так, займы до зарплаты увеличились в два раза, а оформление кредитных карт на 140%.
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Фото на обложке: Blue Planet Studio /
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