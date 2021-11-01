Apple с начала года продала зарядок для iPhone на 2,6 млрд рублей

С начала года Apple на российском рынке продала зарядных устройств для iPhone на 2,6 млрд рублей. Это на более чем на 1000% в деньгах год к году. Компания перестала класть адаптер в комплект к телефонам в октябре прошлого года.

За январь — сентябрь россияне купили 1,2 млн адаптеров, это почти половина от всех проданных смартфонов Apple, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на МТС.

Всего за это время в России продали 8,5 млн зарядных устройств на 10,1 млрд рублей. Рынок аксессуаров увеличился на 22% в натуральном выражении и на 56% в денежном.

С подсчетами МТС совпали оценки «Связного»: за девять месяцев в России купили 1,3 адаптеров Apple на 2,8 млрд рублей. В «МегаФоне» продажи зарядных устройств Apple за это время выросли в 12 раз в штуках и в 15 раз в деньгах.

Продажи адаптеров Apple выросли и на вторичном рынке. По данным «Авито», спрос на них до начала октября увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Приобрести устройство по объявлению можно в среднем за 700 рублей, что на 38% дороже, чем годом ранее.

В октябре прошлого года Apple объявила, что не станет больше класть адаптер питания и проводные наушники в комплект с новым iPhone. Свое решение корпорация объяснила заботой об экологии.

На аналогичный шаг затем решилась южнокорейская Samsung, но только в отношении флагманских смартфонов, но повторить успех американской компании не удалось.

С начала года, по словам источника издания, в России было продано 800 тыс. зарядных адаптеров Samsung на 1,5 млрд рублей, что больше на 33% в штучном и на 36% в денежном выражении, чем годом ранее.

С начала года Apple продала на российском рынке 1,2 млн адаптеров для iPhone на 2,6 млрд рублей. Это на 884% больше в штуках и более чем на 1000% в деньгах год к году. Эксперты объясняют такой успех тем, что что для iPhone нет достойной альтернативы в плане аксессуаров, как для смартфонов на Android, поэтому пользователи этих девайсов предпочитают только оригинальные устройства и приобретают часто несколько зарядок для дома и работы.

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